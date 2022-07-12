«Током пробивает»: вдова Бодрова отметила поразительную схожесть сына с отцом

Фото: Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС

Вдова советского и российского киноактера Сергея Бодрова — младшего Светлана недавно отметила схожесть сына Александра с отцом не только во внешности, но и по характеру.

— Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера, — подчеркнула Бодрова.

По словам матери Александра, их сын также пошел по творческому пути и не так давно увлекся музыкой. Александр Бодров стал читать рэп вместе со своими друзьями в музыкальной группе. Позже он взял музыкальный псевдоним simple Саня и начал записывать свое творчество самостоятельно.

Отмечается, что 19-летний парень недавно анонсировал свои треки в одном из столичных клубов под живой аккомпанемент. При этом молодой артист выразил желание начать карьеру с нуля и не пользоваться известной фамилией.

Помимо этого, старшую дочь Сергея Бодрова Ольгу также сравнивают с именитым отцом, так как она выбрала путь в киноиндустрии и стала актрисой. Однако, как отметила сама Ольга, ее не смущают известная фамилия и наследие отца, передает StarHit.

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