В подмосковных лесах появилась черника

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Одна из самых полезных ягод появилась в лесах Московской области. В минувшие выходные ягодники уже могли собрать первый урожай черники. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

Чернику можно найти в сосновых и еловых лесах. Небольшие кустарнички, не более 50 сантиметров высотой, растут близко друг к другу, образуя обширные плантации. Обычно черника растет на влажной почве, эта ягода любит болота.

Поспевают ягоды неравномерно: на одном кусте можно встретить как зрелые плоды, так и только что отцветшие завязи. Основная пора созревания приходится на конец июля — начало августа.

Чернику можно сушить, морозить, консервировать или засахаривать. Также ягода отлично подходит для приготовления различных соусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Июль — летний месяц, когда созревает множество вкусных ягод и фруктов. «Вечерняя Москва» побеседовала с диетологом Еленой Соломатиной и выяснила, какие ягоды обладают лучшими полезными свойствами.