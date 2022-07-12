Более 60 тысяч человек получат новые квартиры на востоке Москвы по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 60 тысяч жителей Москвы получат новые квартиры в Восточном административном округе (ВАО) города по программе реновации. На данный момент идет проектировка и строительство 88 домов, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин во вторник, 12 июля.

— Сейчас на востоке столицы для участников программы реновации строится более 625 тысяч квадратных метров жилья. В стадии проектирования находится еще более одного миллиона квадратных метров недвижимости, — заявил Левкин.

При этом более 7,7 тысячи жителей ВАО столицы уже получили новые квартиры. Всего на востоке города новое жилье получат около 210 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в процессе переезда по программе реновации на северо-западе Москвы находятся 5,7 тысячи человек. Программа реновации на северо-западе столицы реализуется в районах Митино, Северное и Южное Тушино, Щукино и Хорошево-Мневники. Новые квартиры получат жители 31 старого дома. При этом 10 зданий уже полностью расселили