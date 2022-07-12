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Городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя в Москве

Лала Манушакян

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Погода в Москве
Город
Городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Столичные службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве. Для устранения последствий дождя подготовлены 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 12 июля.

— В настоящий момент городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают сотрудники Мосводостока. Они реагируют на все поступающие от жителей заявки, — отмечается в сообщении.

Так, службы рекомендуют москвичам не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними, а также оставаться дома.

Отмечается, что при больших скоплениях воды можно связаться с единым диспетчерским центром по телефону +7 (495) 539-53-53, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичный регион во вторник, 12 июля, будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди и возможна гроза.

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