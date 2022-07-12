Адвокат пояснила, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево

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Куда обращаться в случае повреждения автомобиля и как компенсировать стоимость ремонта, рассказала адвокат Юлия Лялюцкая.

Получить компенсацию за авто можно только в том случае, если у вас оформлена страховка по каско. ОСАГО возмещать подобный ущерб не будет, объяснила эксперт.

При этом попытаться получить компенсацию все же можно, обратившись с иском о взыскании причиненного ущерба к лицу, в зону ответственности которого входили земля и дерево, растущее на ней. Это может быть управляющая компания, ТСЖ, садовое товарищество, ГСК, физическое или юридическое лицо, передает МИР 24.

Адвокат посоветовала сделать фото и видео с места происшествия, а также собрать показания свидетелей.

При этом она отметила, что разбирательства могут продолжаться годами, но управляющая компания не может ограничиться простыми возражениями. Суду должны быть приведены веские основания для отказа во взыскании ущерба.

Сильный ураган с ливнем, грозой и градом накрыл Москву в минувшие выходные. Всего в российской столице зафиксировали падение 255 деревьев, в результате около ста автомобилей были повреждены. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана, передает издание argumenti.ru.

До этого юрист Илья Прокофьев рассказал, за какие срубленные деревья на даче может грозить штраф.