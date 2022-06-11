Юрист рассказал, за какие срубленные деревья на даче может грозить штраф

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Владельцы дачного участника могут получить штраф в случае уничтожения на своей земле ценной породы дерева без разрешения местных властей. Об этом рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

— Если собственник участка решил спилить или срубить дерево, которое уже стало разрушаться и имеется угроза его падения, то разрешение на спиливание получать не требуется, — отметил он.

Юрист сообщил, что если речь идет о ценных породах дерева, то даже в случае потенциальной опасности собственнику земельного участка нужно обратиться с заявлением в местную администрацию, чтобы получить разрешение на вырубку.

Также Прокофьев добавил, что часто к ценным породам деревьев относятся виды, которые, на первый взгляд, кажутся вполне обычными. В официальном списке, который утвержден Минсельхозом, оказались такие породы, как дуб, все виды вишен, яблонь и груш, и некоторые березы. С полным списком этих деревьев можно ознакомиться на сайте российского правительства.

Специалист рассказал, что на данный момент за самовольную вырубку деревьев грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Но если участок находится около леса или заповедника, то собственник рискует получить более серьезный штраф — вплоть до 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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