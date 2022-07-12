Автомобиль врезался в надземный пешеходный переход на западе Москвы

Фото: пресс-служба ГИБДД

Россия, Москва, Мичуринский проспект, 45 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте на западе столицы, в результате чего один из них выехал на тротуар и врезался в парапет надземного пешеходного перехода. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 10.30 в районе дома 45 на Мичуринском проспекте. Двигавшийся в сторону центр автомобиль BMW, за рулем которого находилась девушка, столкнулся с двумя транспортными средствами, чьи водители ожидали разрешающего сигнала светофора.

После этого иномарку отбросило на пешеходный тротуар возле остановки общественного транспорта, где он врезался в мачту городского освещения, а затем в основание пешеходного перехода.

В ведомстве отметили, что в результате дорожной аварии никто не пострадал. Виновница ДТП пояснила, что допустила столкновение из-за того, что отвлеклась от управления авто.

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По данным столичного департамента транспорта, движение в районе аварии не затруднено.

Еще одно ДТП утром 12 июля произошло на Лужнецкой набережной недалеко от Андреевского моста. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.