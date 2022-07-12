Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы

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Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре столицы. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло на Лужнецкой набережной недалеко от Андреевского моста. В настоящее время на месте находятся оперативные службы города.

— В районе аварии движение затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также отмечается, что по причине произошедшего задерживаются автобусы № 220, 379 и с755.

11 июля автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в московских Люберцах. Водитель автомобиля марки Kia, нарушив правила и проехав на запрещающий сигнал светофора, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. В результате двое пострадавших скончались от полученных травм.

В связи с происшествием правоохранители возбудили уголовное дело. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что его возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».