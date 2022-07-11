Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП в Люберцах

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в подмосковном городе Люберцы. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам собеседника ВМ, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Данное решение было принято в связи с тем, что автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в московских Люберцах. Водитель автомобиля марки Kia, нарушив правила и проехав на запрещающий сигнал светофора, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. После этого Kia врезалась в припаркованную на остановке машину такси.

По предварительным данным, пострадали 3 человека, среди которых 14-летняя девочка. Все трое были госпитализированы с места ДТП.