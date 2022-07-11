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Водитель каршеринга влетел в остановку с людьми в Люберцах

Антон Махов
Происшествия
Водитель каршеринга влетел в остановку с людьми в Люберцах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 112 Карта всех событий

Автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в московских Люберцах. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел возле дома 16/25 на Октябрьском проспекте.

Водитель автомобиля марки Kia, нарушив правила и проехав на запрещающий сигнал светофора, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. После этого Kia врезалась в припаркованную на остановке машину такси.

По предварительным данным, пострадали 3 человека, среди которых 14-летняя девочка. Все трое были госпитализированы с места ДТП.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Московской области Вечерней Москве сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения относительно данной аварии.

На минувшей неделе было зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий.

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