ГИБДД зарегистрировало 135 ДТП за неделю

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За период с 4 по 10 июля было зарегистрировано 135 ДТП. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в ГИБДД Москвы.

В авариях погибли 10 человек, 146 получили ранения. В число пострадавших вошли 15 детей младше 16 лет.

Было зарегистрировано 64 столкновения и 38 наездов на пешеходов. Отмечают, что 40 процентов наездов произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Также в 13 ДТП участвовали мотоциклисты, в 10 — велосипедисты. В ведомстве отметили, что самыми аварийными днями стали вторник и четверг. Воскресение наоборот было самым спокойным в плане аварийности днем.

На прошедшей неделе было пресечено 444 случая пьяной езды.

У 194 водителей установили факт опьянения. Помимо этого 232 человека отказались от освидетельствования. Также 18 водителей были задержаны будучи уже лишенными водительского удостоверения, им грозит уголовная ответственность.

Недавно девушка-мотоциклист погибла в аварии на пятом километре МКАД. Водитель не справилась с управлением мотоциклом при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ.