Два человека скончались в результате ДТП в Люберцах

Фото: АГН Москва

Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 112 Карта всех событий

Два человека погибли в результате аварии в подмосковных Люберцах. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры по Московской области Наталия Григорьева.

Она уточнила, что 14-летняя девочка при этом находится на амбулаторном лечении. Надзорное ведомство, как уточняется, взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

11 июля автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в московских Люберцах. Водитель автомобиля марки Kia, нарушив правила и проехав на запрещающий сигнал светофора, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре.

В связи с происшествием правоохранители возбудили уголовное дело. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что его возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».