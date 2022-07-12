Музыкальную школу имени Ракова капитально отремонтируют в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новосущевский пер., д. 4 Карта всех событий

Детскую музыкальную школу имени Ракова в столичном районе Марьина Роща капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы во вторник, 12 июля.

В пресс-службе уточнили, что образовательное учреждение находится в Новосущевском переулке. В рамках капремонта предусмотрены наружные работы, внутренняя отделка и замена части инженерных коммуникаций.

— В ходе внутренних работ заменят перегородки, проведут ремонт помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с их функционалом, — заявила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Помимо этого, специалисты обновят фасады здания, отремонтируют входные площадки, проведут работы на кровле и заменят элементы наружного водостока.

После капремонта в музыкальной школе появятся секретариат, учительская, малый и большой залы хореографии и классы саунд-продюсирования, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно о начале капитального ремонта в филиале ГБУ «ТЦСО «Ярославский». В ходе работ специалисты заменят существующие дверные блоки, обновят крыльцо и установят новый пандус.