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Ефимов: Уровень безработицы в Москве снизился

Лала Манушакян
Город
Ефимов: Уровень безработицы в Москве снизился
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Показатели уровня безработицы в Москве достигли отметки 0,45 процента, что соответствует данным за апрель 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Несмотря на приостановку деятельности ряда компаний, показатель безработицы удается сохранять на низком уровне. На 1 июля он составил 0,45 процента. За месяц численность безработных граждан снизилась на 0,9 процента — до 33,3 тысячи человек. С начала года снижение составило 8,9 процента, — отметил Ефимов.

Он также подчеркнул, что в объединенной базе службы занятости на 4 июля насчитывалось 333,8 тысячи вакансий, то есть около десяти вакансий на одного зарегистрированного безработного гражданина. При этом большинство рабочих мест были открыты в оптовой и розничной торговле.

Как отметил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, на данный момент сократилось и число работников, которые трудятся с неполным режимом занятости. Так, на 1 июля с неполным рабочим днем занятость населения составляла около 3,6 тысячи человек, что на 24,4 процента меньше в сравнении с прошлым месяцем. При этом в простое пребывало около пяти тысяч человек, что на 80 процентов меньше.

По словам Пуртова, если в конце мая о простое сообщали 79 московских компаний, то на 1 июля их число сократилось до 43.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что объем промышленного производства в столице с января по май увеличился более чем на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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