Эксперт пояснила, почему в жару обостряются отеки и варикоз

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Почему же в жару усугубляются проблемы с варикозом и отекают ноги и как с этим бороться, рассказала Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии».

Как отмечают врачи, уже при температуре воздуха в 23-25 градусов варикоз обостряется.

— И без того тонкие стенки вен и сосудов расширяются, кровоток усиливается, но венозные клапаны не справляются с ситуацией, и кровь частично задерживается в сосудах, проступая синим рисунком на коже, — отметила эксперт в комментарии aif.ru.

В этом случае ноги отекают, возникает чувство тяжести, если надавить на такой участок, то ощущается покалывание или даже боль.

При появлении подобных симптомов стоит обратиться к флебологу, врач назначит необходимое лечение. Также необходимо сократить время пребывания на солнце, пить много воды, снизить уровень физической нагрузки на ноги. Кроме того, стоит отказаться от обуви на высоком каблуке.

Сосудистый хирург и флеболог Андрей Панков рассказал о том, как распознать первые признаки варикоза и что после этого необходимо предпринять.