Критик Соседов оценил желание Лепса дать песням «Ласкового мая» вторую жизнь

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Сможет ли кто-то перепеть композиции «Ласкового мая» и обретут ли песни Шатунова вторую жизнь, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Он прокомментировал желание певца Григория Лепса купить права на песни Юрия Шатунова. По мнению критика, Лепс хочет купить права на эти песни не для себя. У исполнителя есть продюсерский центр, и он помогает молодым исполнителям. Соседов считает, что песни Шатунова может спеть кто угодно, любые новые молодые исполнители.

— В принципе, это песни для юных людей, не для возрастных. Эти песни писались Юрием Кузнецовым для мальчика, для подростка. Это такие детские песни, — отметил Соседов в комментарии Nation News.

При этом критик добавил, что песни Юрия Шатунова вряд ли обретут вторую жизнь. Во всяком случае, пока живы его поклонницы, которые не воспримут никакое иное исполнение этих песен.

Ранее Григорий Лепс сообщил, что хотел бы приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова. Как отметил музыкант, для артиста угадать, какая композиция может стать потенциальным хитом, очень сложно, такое произведение можно искать всю жизнь, передает Life.ru.

Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в автомобиле скорой помощи.