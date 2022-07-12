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Климов заявил, что ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет

Араз Салехов
Общество
Климов заявил, что ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет
Фото: Пресс-служба Совфеда

В России сейчас не будут вводиться ограничения прав и свобод для граждан в связи со спецоперацией на Украине. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

— Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убежден, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем, — цитирует его РИА Новости.

В четверг, 23 июня, Климов назвал условие нормализации отношений России и Евросоюза. По его словам, лишь изменение риторики, а также отмена всех антироссийских санкций позволят начать нормализацию двусторонних отношений.

Также стало известно, что российские сенаторы готовят новый проект закона в развитие законодательства об иностранных агентах. Глава комиссии Совфеда заявил, что законопроект внесут в нижнюю палату парламента в ближайшее время. Он уточнил, что проектом предусматриваются поправки к законам об образовании, а также о государственной и военной службе.

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