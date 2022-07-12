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Движение на Верейской улице ограничат с 13 июля

Георгий Соланович
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Движение на Верейской улице ограничат с 13 июля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Верейская улица Карта всех событий

Движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 12 июля.

Так, с 13 июля до 13 августа движение будет круглосуточно перекрыто в районе дома 11 строения 1 на Верейской улице.

С 13 августа до 24 августа нельзя будет проехать в районе 11 дома, а с 24 августа по 13 сентября в районе пересечения Верейской улицы с улицей генерала Дорохова организуют временные временные уширения, что позволит сохранить движение.

С 14 по 4 октября в районе пересечения Верейской улицы с улицей генерала Дорохова движение будет осуществляться только по одной полосе в каждом направлении.

Движение на Верейской улице ограничат с 13 июля Фото: Департамент транспорта Москвы

До этого сообщалось, что движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Ограничения продлятся до 25 августа. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно.

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