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Участок Конаковского проезда перекроют с 16 июля

Араз Салехов
Город
Участок Конаковского проезда перекроют с 16 июля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Конаковский проезд, 5 Карта всех событий

Движение транспорта на Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Ограничения продлятся до 25 августа, — говорится в сообщении.

Так, движение будет перекрыто на местном проезде в районе дома 5 по Конаковскому проезду с 16 июля по 25 июля круглосуточно. При этом тот же участок будет полностью перекрыт с 26 июля по 15 августа.

Участок Конаковского проезда перекроют с 16 июля Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

Также с 7 августа до 25 августа ограничения коснутся Конаковского проезда в районе дома 5, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, в столице перекроют движение транспорта на улице Малой Лубянке из-за проведения строительных работ с 15 июля. Так, будет полностью перекрыта улица Малая Лубянка от дома 14 до Сретенского переулка.

В период с 10 по 18 июля движение транспорта на боковом проезде улицы Серафимовича в Москве перекроют из-за проведения фестиваля садов. Движение будет полностью перекрыто по боковому проезду на Серафимовича от второго дома, до второго дома, корпус восемь.

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