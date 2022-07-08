Боковой проезд улицы Серафимовича перекроют из-за фестиваля садов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение транспорта на боковом проезде улицы Серафимовича в Москве перекроют из-за проведения фестиваля садов. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничение установят с 10 по 18 июля, оно будет действовать с 1:30 до 5:30 каждый день.

Движение будет полностью перекрыто по боковому проезду на Серафимовича от второго дома, до второго дома, корпус восемь.

Движение автобусов в сторону Кутузовского проспекта через станцию метро «Минская» будет приостановлено в связи с празднованием Курбан-байрама 9 июля. Маршруты е29, 103, 130, 260 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей направят через Киевский вокзал.

В этот же день в связи с проведением спортивных мероприятий на некоторых улицах в центре Москвы изменится схема движения.

Во время проведения велогонки «Спутник критериум Кремль» с 06:00 до 12:00 для автомобилей будут закрыты Москворецкая и Яузская улицы, площади Васильевский Спуск, Ильинские Ворота, Славянская и Старая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Устьинская набережные, Китайгородский, Лубянский, Яузский и Соймоновский проезды, а также улицы Волхонка, Ленивка, Ильинка и Варварка.