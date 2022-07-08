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Ряд автобусов поменяют маршрут 9 июля из-за празднования Курбан-байрама

Антон Махов
Город
Ряд автобусов поменяют маршрут 9 июля из-за празднования Курбан-байрама
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Движение автобусов в сторону Кутузовского проспекта через станцию метро «Минская» будет приостановлено в связи с празднованием Курбан-байрама 9 июля. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По его информации, маршруты е29, 103, 130, 260 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей направят через Киевский вокзал.

Маршрут 260 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Матвеевского пойдет через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана.

Также маршруты 104 и 107 из района Фили-Давыдково направятся по Кутузовскому проспекту через Дорогомиловскую заставу.

Маршруты не меняются в обратном направлении, сообщают в Telegram-канале Дептранса.

Недавно стало известно, что движение транспорта на улице Трубной в центре будет ограничено до 11 июля в связи с дорожными работами. Ограничения будут действовать каждую ночь в период с 20:00 до 08:00.

Также с 8 по 10 июля в центре Москвы в связи с проведением Московского ночного велофестиваля будут ограничены парковка и движение транспорта.

Транспорт Курбан-байрам Ограничения
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