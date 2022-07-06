Движение транспорта на улице Трубной ограничат с 5 по 11 июля

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Россия, Москва, Трубная улица Карта всех событий

Движение транспорта на улице Трубной в ЦАО будет ограничено с 5 по 11 июля в связи с дорожными работами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 6 июля.

— На Трубной улице с 5 июля по 11 июля будут краткосрочные ограничения движения транспорта в связи с ремонтными работами по замене асфальта. Каждую ночь в период с 20:00 до 08:00, — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало водителям учитывать введенные ограничения при планировании маршрута, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

8–10 июля в центре столицы в связи с проведением Московского ночного велофестиваля будут ограничены парковка и движение транспорта.

Так, 8 июля с 00:01 и до окончания велофестиваля на улице Самотечной и на Болотной набережной будет ограничена парковка. Кроме того, 9 июля с 18:30 и до окончания мероприятия на улицах Самотечная и Дурова, а также на Суворовской площади ограничат движение транспорта.

Также стало известно об изменении схемы движения транспорта на пересечении улиц Перервы и Белореченской. В частности, специалисты обустроили большее число полос для движения по улице Перерве в сторону улицы Верхние Поля.