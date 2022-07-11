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Участок улицы Малая Лубянка перекроют с 15 июля из-за строительных работ

Араз Салехов
Город
Участок улицы Малая Лубянка перекроют с 15 июля из-за строительных работ
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Малая Лубянка, 14 Карта всех событий

Движение транспорта на улице Малая Лубянка перекроют из-за проведения строительных работ с 15 июля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 15 июля улица Малая Лубянка будет перекрыта из-за проведения строительных работ. Ограничения продлятся до 31 октября, — говорится в сообщении.

Участок улицы Малая Лубянка перекроют с 15 июля из-за строительных работ Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

Так, будет полностью перекрыта улица Малая Лубянка от дома 14 до Сретенского переулка, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

8 июля стало известно о перекрытии бокового проезда улицы Серафимовича в Москве из-за проведения фестиваля садов. Ограничение установят с 10 по 18 июля, оно будет действовать с 1:30 до 5:30 каждый день.

Помимо этого, участок в Жуковом проезде будет перекрыт с 9 июля из-за проведения строительных работ. Уточняется, что движение от дома 19 в Жуковом проезде до дома 20, строение 4, по Летниковской улице будет полностью перекрыто до 25 декабря 2023 года.

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