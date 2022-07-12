Новый цифровой квест стартовал в столичном музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В музее военной техники «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») начал работу новый цифровой квест. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба Музея Победы.

Интерактивное приключение называется «Школа разведчиков». Дети из клуба «Лето Побед» уже успели в нем поучаствовать. Они прошли тропу за полтора часа.

Ребята смогли увидеть военную технику прошлых лет и с помощью технологий узнать важные факты из истории.

В квесте теперь могут поучаствовать все желающие. Для этого не нужно отдельно доплачивать, для участия хватит билета и смартфона.

Что касается самого квеста, то для прохождения нужно будет научиться различать военную технику по внешнему виду и определять оружие вероятного врага.

Здесь также расположены несколько тематических локаций. Участники квеста должны будут находить определенные экспонаты техники и оружия времен Великой Отечественной войны. Помимо этого, нужно будет ответить на некоторые вопросы. Они связаны с историей и техническими характеристиками техники.

А в Музее спортивной славы ЦСКА состоится конференция «Развитие сотрудничества музеев города Москвы по продвижению спортивной тематики».