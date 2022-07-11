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Конференция музеев спортивной тематики состоится 19 июля

Александр Афонин
Город
Конференция музеев спортивной тематики состоится 19 июля
Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

В Музее спортивной славы ЦСКА 19 июля состоится конференция «Развитие сотрудничества музеев города Москвы по продвижению спортивной тематики». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы в понедельник, 11 июля.

Отмечается, что в мероприятии примут участие ведущие спортивные сообщества страны и музеи. Среди них клубы «Динамо», «Спартак», «Локомотив», представители музейного сообщества спортивной тематики и так далее.

Конференция начнется с торжественной части, где Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Минобороны России поздравит участников. Далее последуют открытие выставки «Лица Победы» и выступление первой чемпионки СССР по современному пятиборью Ирины Киселевой.

До этого сообщалось, что кинотеатр «Поклонка» в ЗАО при Музее Победы проведет в июле четыре бесплатных кинопоказа отечественных мультипликационных и художественных фильмов. Перед каждым показом зрителей ждет встреча с бессменным ведущим киноклуба, где гости смогут узнать об истории создания кинолент, судьбах актеров и режиссеров.

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