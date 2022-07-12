В Госсовете изменили должность Минниханова

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Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан». Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина во вторник, 12 июля, было размещено на портале правовой информации.

Минниханов занимает должность председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», говорится в документе.

21 декабря Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах страны. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Закон направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти.

Высшее должностное лицо во всех регионах страны отныне будет именоваться «главой субъекта РФ». Конституция или устав субъекта могут установить и дополнительное наименование, но запрещается использовать слово «президент».