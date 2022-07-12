Суд в Москве оштрафовал компанию Ookla на миллион рублей за отказ локализовать данные в России

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Ookla, которая продвигает услуги в сфере интернет-аналитики, на миллион рублей за отказ локализовать данные пользователей на территории РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 12 июля.

— Ookla LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей, — сообщил пресс-секретарь суда.

Закон «О персональных данных» обязывает отечественные и зарубежные организации хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, у которых нет офисов на территории страны, если они осуществляют деятельность, направленную на население России.

В этот же день виновной в аналогичном правонарушении была признана компания Apple. Ей назначили штраф в размере двух миллионов рублей.