Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд в Москве оштрафовал компанию Ookla на миллион рублей за отказ локализовать данные в России

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд в Москве оштрафовал компанию Ookla на миллион рублей за отказ локализовать данные в России
Фото: Pixabay / Arek Socha

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Ookla, которая продвигает услуги в сфере интернет-аналитики, на миллион рублей за отказ локализовать данные пользователей на территории РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 12 июля.

— Ookla LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей, — сообщил пресс-секретарь суда.

Закон «О персональных данных» обязывает отечественные и зарубежные организации хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, у которых нет офисов на территории страны, если они осуществляют деятельность, направленную на население России.

В этот же день виновной в аналогичном правонарушении была признана компания Apple. Ей назначили штраф в размере двух миллионов рублей.

Штрафы Суды Персональные данные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте