Компанию Apple оштрафовали на два миллиона рублей за отказ локализовать данные жителей РФ

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Мировой судья в Таганском районе столицы оштрафовал корпорацию Apple на два миллиона рублей за нарушения в области персональных данных. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 12 июля.

— Apple Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе.

До этого мировой судья в Таганском районе Москвы своим постановлением оштрафовал корпорацию Google на 60 тысяч рублей. Причиной решения также стали нарушения компании в сфере персональных данных.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил вероятность импортозамещения продукции Apple в России.