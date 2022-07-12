Эксперт назвал главные плюсы создания МЦД-5

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Об этом рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, это будет одно из самых сложных, но в то же время востребованных направлений для жителей города и области: ежедневный пассажиропоток будет достигать 600 тысяч человек.

Максим Афоненков, член Центрального правления Союза пассажиров, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, разгрузит ли новый диаметр автомобильные дороги и какая логика используется при проектировании дальнейших диаметров.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Максим Ликсутов рассказал о разработке проекта МЦД-5

— Основная масса людей, живущих в Подмосковье, добирается в Москву на работу утром и вечером уезжает обратно. Я живу в Химках и регулярно езжу через Ленинградский вокзал, где есть экспресс: 15 минут — и я в центре Москвы. Это комфортный вид транспорта, всегда приходит вовремя, и я никогда не опаздываю. Сейчас электричка стоит 81 рубль. При запуске диаметра стоимость подешевеет и появится бесплатная пересадка, — объяснил эксперт.

Он отметил, что строительство МЦД необходимо для жителей Москвы и Подмосковья, так как соединяет разные концы области и люди могут добираться до конечных точек в разы быстрее:

— Сейчас у меня строят МЦД-3, и я смогу из Химок быстрее доезжать к друзьям в Люберцы. Раньше это занимало более двух часов, а будет — около часа. Москва в очередной раз нашла возможность в том или ином месте построить дорогу. Дальше есть смысл расширения вокзальных комплексов.

Сейчас в столице действуют два диаметра, строится третий. Эффективность этих направлений, по словам эксперта, составляет 90–92 процента.

Эксперты напомнили правила безопасной езды на эскалаторе. Нужно придерживать полы длинной одежды и аккуратно ходить на тонких каблуках.