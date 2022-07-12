Загрутдинов: Участок МСД от Грайвороновской улицы до Шоссейной готов почти наполовину

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Специалисты завершили строительство южного участка московского скоростного диаметра (МСД) от Грайвороновской улицы до Шоссейной почти на 50 процентов. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 12 июля.

— Южный участок московского скоростного диаметра от Грайвороновской улицы до Шоссейной построен почти наполовину. В настоящее время ведутся работы по устройству металлического пролетного строения эстакады основного хода, строительству опор эстакады на пересечении с Волгоградским проспектом, а также переустройству инженерных коммуникаций, электрических сетей и высоковольтных линий электропередачи, — заявил Загрутдинов.

По его словам, на третьем участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) предусмотрено строительство 10,4 километра дорог, в том числе пяти эстакад.

Загрутдинов добавил, что ЮВХ состоит из 10 участков, девять из которых «уже в строительстве». На последнем участке — от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) — завершается стадия проектирования. Строительство участка намечено на конец 2022 года.

Глава Депстроя заключил, что ЮВХ обеспечит транспортной связью четыре округа Москвы с населением около 2,5 миллиона человек.

До этого сообщалось, что участок МСД от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70 процентов.