Почти половину газовых приборов Москвы проверили с начала года

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Почти половину от общего числа газовых приборов проверили в московских квартирах с начала 2022 года. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы во вторник, 12 июля.

Техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводят каждый год. Чтобы узнать точную дату визита специалистов конкретно в ваш дом, можно зайти на сайт АО «Мосгаз» или использовать Telegram-бот. Достаточно будет ввести свой адрес, бот напомнит о визите мастеров за неделю и за сутки.

Помимо этого, можно воспользоваться голосовым помощником «Алиса». Нужно произнести фразу «Алиса, запусти навык Мосгаза» или «Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания». Помощник уточнит дату визита и расскажет, как отличить специалиста от мошенника, сообщают в Telegram-канале Горхозяйства Москвы.

Также мастера Мосгаза скоро заменят стальные трубы газопровода в Савеловском районе на изделия из полиэтилена.

Реконструкция будет проходить на участке от 2-й Квесисской до Полтавской улицы. Общая протяженность работ составит 2,4 километра.