Нутрициолог назвала два продукта, которые провоцируют развитие язвы

Фото: depositphotos

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала продукты, употребление которых в разы увеличивает вероятность возникновения язвы желудка.

По словам нутрициолога, заболевание принято лечить лекарствами, и только небольшое количество людей обращает внимание на диету и следует ей.

— Раздражение слизистой провоцируют алкоголь и сахар, поэтому употреблять их даже в маленьком количестве не стоит, — сказала нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Также при лечении язвенной болезни пациентам стоит отказаться от помидоров, баклажанов и перцев. Дело в том, что в их кожуре и семенах содержатся вещества, которые раздражают слизистую.

Наряду с продуктами питания негативное влияние на работу желудка могут оказывать и лекарственные препараты, в числе которых оральные контрацептивы, ингибиторы протонной помпы и нестероидные противовоспалительные препараты. В здоровом желудке стенки защищает специальная пленка, но под воздействием хеликобактера, при снижении уровня соляной кислоты слизистая желудка становится более восприимчивой.

Врач общей практики Михаил Петрик назвал универсальный напиток, который поможет быстро справиться с чувством голода. Для его приготовления потребуется рассыпной чай и молоко.