Шантажировал и насиловал: в Москве ищут жертв 29-летнего педофила

Фото: nekrasovka.mos.ru

Следователи столичного главка СК ищут жертв 29-летнего педофила. Он писал детям в интернете и просил у них интимные фото и видео. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, правоохранители задержали злоумышленника, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Так, с мая по июнь прошлого года мужчина переписывался в мессенджере с 12-летней девочкой. Войдя в доверие, он попросил ее прислать свои интимные фото и видео. После этого злоумышленник начал угрожать, что распространит снятые кадры, если она не встретится с ним.

Вскоре после этого мужчина назначил девочке встречу на территории города Химки и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета г. Москвы

— По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, ему предъявлено обвинение. В ходе проведения следственных действий получены сведения о других переписках обвиняемого, — рассказала Иванова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его аресте.

Правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности мужчины. Сообщить информацию относительно действий указанного лица можно по телефону: 8 (499) 154-55-71.

5 июля следственные органы поставили точку в уголовном деле о педофилии, которое было заведено в Ленинградской области, где в течение шести лет супружеская пара насиловала собственную дочь и снимала с ней порно.