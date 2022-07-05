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Супруги шесть лет насиловали дочь и снимали с ней порно под Санкт-Петербургом

Юлия Курганова
Происшествия
Супруги шесть лет насиловали дочь и снимали с ней порно под Санкт-Петербургом
Фото: gov.spb.ru

Следственные органы поставили точку в уголовном деле о педофилии, которое было заведено в Ленинградской области. Там в течение шести лет супружеская пара насиловала собственную дочь и снимала с ней порно.

Речь идет о супругах из Кировска. Они насиловали ребенка, которому на момент начала преступных действий было пять лет. Систематические изнасилования продолжались до достижения девочкой 11-летнего возраста. Об этом во вторник, 5 июля, сообщается на сайте СК по Ленобласти.

Процесс изнасилований муж и жена фотографировали, а снимки потом продавали. Супругов обвинили в 34 эпизодах распространения порнографии, выявлены 12 фактов изнасилования.

У пары пятеро детей. Супругов лишили родительских прав, а детей отправили в центр помощи сиротам.

Мужчина работал дворником в школе. В преступной деятельности замешан также друг семьи, который помогал изготавливать порнографию.

Дело передано в суд.

5 июля сообщалось, что педофил изнасиловал и убил мальчика, проникнув в квартиру в Мурманской области. Жительница города Мончегорска обнаружила своего восьмилетнего сына мертвым, вернувшись вечером домой с работы. Прибывший на место происшествия следователь произвел осмотр и изъял необходимые предметы. Предполагается, что неизвестный убил ребенка, перед этим изнасиловав его.

изнасилование Следственный комитет Ленинградская область
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