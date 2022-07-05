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Педофил изнасиловал и убил мальчика, проникнув в квартиру в Мурманской области

Евгений Белоусов
Происшествия
Педофил изнасиловал и убил мальчика, проникнув в квартиру в Мурманской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жительница города Мончегорска в Мурманской области обнаружила своего восьмилетнего сына мертвым. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области.

По данным ведомства, трагедия произошла 1 июля. Женщина нашла своего сына мертвым, вернувшись вечером домой с работы. Прибывший на место происшествия следователь произвел осмотр и изъял необходимые предметы. Предполагается, что неизвестный убил ребенка, перед этим изнасиловав его.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Насильственные действия сексуального характера». Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова, говорится в сообщении.

1 июля стало известно, что суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевших — с каждого из подсудимых взыскано по два миллиона рублей в пользу пострадавшей стороны.

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