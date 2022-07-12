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Пожар произошел в доме на улице Гримау

Араз Салехов
Происшествия
Пожар произошел в доме на улице Гримау
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, улица Гримау, 3к2 Карта всех событий

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Гримау в ЮАО. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным ведомства, очаг возгорания произошел на балконе четвертого и пятого этажей. Собеседник «ВМ» уточнил, что горение остается открытым, над домом при этом нависает густой черный дым.

В пресс-службе МЧС по столице уже подтвердили эту информацию. Так, сотрудники ведомства уже проводят соответствующие работы на месте ЧП. Дальнейшая информация уточняется.

Здание расположено по адресу улица Гримау, дом 3, корпус 2.

Накануне пожар произошел в доме на улице Спиридоновке в ЦАО. По данным ведомства, очаг возгорания был на балконе и частично в комнате в одной из квартир на седьмом этаже. Однако оперативные действия спасателей позволили не допустить распространения огня.

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