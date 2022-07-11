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Россия, Москва, улица Спиридоновка, 15 Карта всех событий

Пожар произошел в доме на улице Спиридоновке в ЦАО. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, очаг возгорания произошел на балконе и частично в комнате в одной из квартир на седьмом этаже. Однако оперативные действия спасателей позволили не допустить распространения огня.

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Так, в 14:36 пожар был локализован, а в 15:03 — полностью ликвидирован. Здание расположено по адресу улица Спиридоновка, дом 15.

9 июля административное здание загорелось в Окружном проезде в Москве. На место происшествия, как уточняется, выехали более 20 пожарных расчетов.

В здании находятся управление городским транспортом и городская коллегия адвокатов. По информации источника, горение произошло в одном из кабинетов, а из окна четвертого этажа шел густой дым.