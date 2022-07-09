Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Окружной проезд, 2 Карта всех событий

Административное здание загорелось в Окружном проезде в Москве, на место происшествия следуют более 20 пожарных расчетов. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 9 июля сообщил источник.

В здании находятся управление городским транспортом и городская коллегия адвокатов. По информации источника, горение произошло в одном из кабинетов, из окна четвертого этажа идет густой дым.

Позднее стало известно, что пожар ликвидировали на площади четырех квадратных метров.

До этого сообщалось, что топиар из искусственной травы загорелся на Гоголевском бульваре около станции столичного метро «Кропоткинская». Огонь ликвидирован, данных о пострадавших не поступало.