Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро

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Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Улица Дмитриевского Карта всех событий

Человек на путях стал причиной сбоя в движении поездов на Некрасовской линии столичного метрополитена. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что поезда не ходят от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской». При этом в обратном направлении составы идут с увеличенными интервалами.

Позже стало известно, что движение поездов удалось восстановить.

— Движение на Некрасовской линии (15) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

11 июля стало известно, что на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии метро произошло возгорание. По предварительной информации, в коллекторе наблюдалось тление силовых кабелей под напряжением, на месте работали экстренные службы города.

Позже специалисты восстановили штатный режим работы станции. Сотрудники пожарных служб устранили задымление, точную причину возгорания предстоит установить специальной комиссии.