Мужчина, пытавшийся убить пассажира в автобусе в Новой Москве, отправлен в СИЗО

Фото: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Щербинский районный суд арестовал молодого человека, который в декабре 2019 года напал с ножом на пассажира рейсового автобуса в Новой Москве. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», до 12 августа в СИЗО отправлен Парвиз Джалилов. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Щербинского районного суда

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 31 декабря 2019 года в автобусе, следующем по улице Фитаревской в Новой Москве. Злоумышленник в ходе конфликта с одним из пассажиров нанес ему множественные удары ножом. После этого он поспешил скрыться с места преступления. Спустя время его объявили в федеральный розыск.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход его расследования взяла на контроль столичная прокуратура.

Подозреваемого удалось задержать лишь спустя более двух лет после совершенного им нападения.