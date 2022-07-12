Нарышкин заявил, что Польша пытается завуалировать свои планы по экспансии Украины

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Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

— Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов, — уточнил он.

По словам Нарышкина, Польша разворачивает массивную маскировочную пропаганду, чтобы прикрыть свои истинные намерения. Директор ВСР добавил, что Варшава просто не замечает, что ее многолетние амбиции и планы вызывают только насмешки со стороны ее же «покровителей», передает РИА Новости.

Нарышкин также заявил, что планы Польши по установлению контроля над Западной Украиной несут опасность для всей Европы. По его словам, страна может открыть настоящий «ящик Пандоры», подчинив себе часть украинских земель.

До этого он сообщил, что Польша занимается вопросом создания на западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польской армии. Он уточнил, что Польша параллельно рассматривает проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны».