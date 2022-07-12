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Депутат МГД Семенников: Патриотический заряд должен быть частью визуального кода столицы

Антон Махов
Город
Депутат МГД Семенников: Патриотический заряд должен быть частью визуального кода столицы
Фото: duma.mos.ru

Патриотический заряд должен быть частью визуального кода столицы. Об этом во вторник, 12 июля, заявил депутат Московской городской думы, член фракции «Единая Россия» в столичном парламенте Александр Семенников.

— Визуальный код Москвы всегда строился на памятниках архитектуры древнего города, который пережил множество исторических потрясений, монументах, посвященных нашим героям: говоря о Москве, мы сразу вспоминаем и Минина, и Пожарского, и памятник нашему великому полководцу Георгию Жукову, — рассказал Семенников.

Он отметил, что новая социальная реклама на улицах столицы также соответствует духу времени. По словам Семенникова, социальная кампания в Москве позволит напомнить людям о способности сочувствовать, сопереживать, поддерживать и стремиться к лучшему.

Также депутат добавил, что важно поддержать и тех, кто взял на себя ответственность и пошел служить.

Недавно устроили специальный бесплатный показ фильма «Брестская крепость» в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.». Картину показали в рамках проекта «Самостоянье человека», который направлен на воспитание патриотизма, любви к истории и гражданственности.

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