Депутат МГД Семенников: Патриотический заряд должен быть частью визуального кода столицы
Патриотический заряд должен быть частью визуального кода столицы. Об этом во вторник, 12 июля, заявил депутат Московской городской думы, член фракции «Единая Россия» в столичном парламенте Александр Семенников.
— Визуальный код Москвы всегда строился на памятниках архитектуры древнего города, который пережил множество исторических потрясений, монументах, посвященных нашим героям: говоря о Москве, мы сразу вспоминаем и Минина, и Пожарского, и памятник нашему великому полководцу Георгию Жукову, — рассказал Семенников.
Он отметил, что новая социальная реклама на улицах столицы также соответствует духу времени. По словам Семенникова, социальная кампания в Москве позволит напомнить людям о способности сочувствовать, сопереживать, поддерживать и стремиться к лучшему.
Также депутат добавил, что важно поддержать и тех, кто взял на себя ответственность и пошел служить.
Недавно устроили специальный бесплатный показ фильма «Брестская крепость» в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.». Картину показали в рамках проекта «Самостоянье человека», который направлен на воспитание патриотизма, любви к истории и гражданственности.