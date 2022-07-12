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Мужчина зарезал пенсионерку в подмосковных Мытищах

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина зарезал пенсионерку в подмосковных Мытищах
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Мытищи, садоводческое товарищество Борисовка Карта всех событий

Мужчина зарезал 64-летнюю соседку в подмосковном городе Мытищи. Об этом во вторник, 12 июня, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, 31 марта в частном доме, расположенном в СНТ «Борисовка», между обвиняемым и хозяйкой дома, у которой он снимал комнату, произошел конфликт. Он произошел в связи с тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Так, в ходе конфликта злоумышленник нанес соседке удар в область лица, от которого женщина впоследствии скончалась.

После совершенного убийства мужчина принял решение избавиться от тела потерпевшей, сбросив его в колодец, находившийся на территории частного дома. Однако 12 июля обвиняемый решил самостоятельно обратиться в следственный отдел подмосковного города. Он сообщил следователю об обстоятельствах совершенного им преступления, а также указал на место, где им было сокрыто тело погибшей.

На данном этапе проводятся допросы злоумышленника, сообщает сайт СК РФ по Московской области.

Во вторник, 12 июля, житель Коломны убил двух друзей в ходе пьяной ссоры. В потасовке мужчину ранили, тогда он разозлился, взял в руки нож и ударил им двоих оппонентов. От полученных травм те скончались на месте.

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