Минтранс: Опорные сети для всех видов транспорта создадут в России

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В России создадут опорные сети для каждого вида транспорта. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

— В рамках стратегии развития будут созданы опорные сети для каждого вида транспорта. Опорная сеть — это каркас, на который наложатся основные транспортные магистрали. Сеть обеспечивает более 70 процентов пассажирских и грузовых перевозок в межрегиональном и международном направлениях, а также 30 процентов пассажирских перевозок транспортом общего пользования, — сказано в сообщении.

Также известно о планах создать инфраструктуру для 85 процентов дорог к 2035 году. Также обещают устранить «узкие» места.

Также министерство планирует внедрить мультимодальные перевозки для более комфортных транспортировок.

Инфраструктуру сети намерены развивать по таким направлениям, как улучшение участков международных транспортных коридоров, аэропортов, магистральной транспортной сети городских агломераций, опорной логистической инфраструктуры, устранение ограничений пропускной способности портовой инфраструктуры и лимитирующих участков на внутренних водных путях.

Также в ведомстве пояснили, что единая опорная сеть соединяет главные точки сосредоточения грузоперевозок. Это порты, пограничные переходы, транспортно-логистические центры, аэропорты и не только, говорится в Telegram-канале Минтранса России.

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