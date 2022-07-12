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Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы

Антон Махов
Город
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы
Фото: Pexels
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропортах Москвы задержано и отменено 23 рейса. Об этом во вторник, 12 июля, стало известно из данных сервиса «Яндекс Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются пять рейсов, два отменено.

В Домодедове отменили пять рейсов и восемь задержали.

В свою очередь в Шереметьеве задерживаются три рейса, а аэропорт Жуковский работает в штатном режиме без отмен и задержек самолетов, сказано на сайте «Яндекс Расписания».

Недавно стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 03:45 по Москве 18 июля.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации рассказали, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

До этого режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ действовал до 12 июля.

Аэропорты Аэропорт Шереметьево отмена рейсов
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