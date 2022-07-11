Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 18 июля

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 03:45 по Москве 18 июля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в Росавиации.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

До этого режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ действовал до 12 июля.

«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов для своего авиапарка. Об этом лайнере «Вечерней Москве» рассказал эксперт по авиационному транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ту-214 — среднемагистральный самолет, разработанный конструкторским бюро имени Туполева. Он является обновленной модификацией Ту-204, который спроектировали еще в СССР. «ВМ» представила основные характеристики базовой версии Ту-214.