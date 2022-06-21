«Самолет из прошлого века»: эксперт оценил Ту-214 — потенциально базовую модель «Аэрофлота»

Ту-214 / Фото: tupolev.ru / Официальный сайт ОКБ Туполева

«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов для своего авиапарка. Об этом лайнере «Вечерней Москве» рассказал эксперт по авиационному транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ту-214 — среднемагистральный самолет, разработанный конструкторским бюро имени Туполева. Он является обновленной модификацией Ту-204, который спроектировали еще в СССР. Ниже представлены основные характеристики базовой версии Ту-214:

пассажировместимость — 210 человек;

дальность полета — 6500 километров;

максимальная скорость — 850 километров в час.

Всего на данный момент произведено 89 самолетов Ту-214. Серийное производство коммерческой версии лайнера прекратили еще в 2010 году. Однако в апреле этого года было принято решение возобновить производство. В Ростехе заявили о планах построить порядка 70 самолетов этой модели до 2030 года.

Однако, как полагает собеседник «ВМ», планы госкорпорации «крайне оптимистичны». Дело в том, что Ту-214 собирается по старым технологиям, из-за этого темпы производства довольно низки: всего три самолета в год. Таким образом, за восемь лет удастся построить не более 24 самолетов.

Кроме того, Ту-214 по своим характеристикам уступает аналогичным моделям Boeing и Airbus, отмечает Гусаров. Этот самолет потребляет больше керосина и требует трех пилотов (на современных аналогах летают экипажи из двух пилотов — прим. «ВМ»), что делает его использование менее экономически выгодным для авиаперевозчиков.

— Надо понимать, что Ту-214 — это самолет из прошлого века, — говорит Гусаров. — Он более-менее современный, но делать на него ставку никак невозможно. Основным он быть не сможет чисто физически. Даже если мы все заводы загрузим только на его производство, нам потребуется 230 лет, чтобы заменить 700 Boeing и Airbus на Ту-214. Разумеется, у нас столько времени нет. Нам нужно срочно производить МС-21, который более технологически совершенен и который можно выпускать в объеме 70 единиц ежегодно.

Подробнее о самолетах, которые могут составить авиапарк «Аэрофлота» и других российских авиаперевозчиков, — в материале «ВМ».