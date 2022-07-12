Совместная выставка живописи Гукасова и Лепса открылась в Музее Победы
В Музее Победы открылась выставка петербургского художника Григория Гукасова «Мы от рода русского». Частью экспозиции является арт-проект «Голос. Пальцы», созданный Гукасовым в соавторстве с певцом и композитором Григорием Лепсом. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
В главной части выставки представлено более 40 картин, которые повествуют об одиннадцати столетиях отечественной истории, пояснили в пресс-службе.
Полотна рассказывают о языческом прошлом Древней Руси и обретении православия, судьбе казачества и пугачевском восстании и победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Отмечают, что картины выставки отличаются монументальностью.
Также в экспозиции представлено незаконченное произведение из триптиха «Княгиня Ольга», которое Гукасов будет дописывать прямо во время работы выставки.
Проект Гукасова и Лепса «Голос. Пальцы» будет впервые представлен широкой публике. Давнее увлечение певца искусством стало известно после проекта «Голос».
Во время работы на проекте «Голос» Лепс часто брал бумагу и рисовал пальцы. Увидев эти зарисовки, Гукасов предложил перенести их на полотно.
Известно, что выставка будет работать до 25 августа.
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