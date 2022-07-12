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Совместная выставка живописи Гукасова и Лепса открылась в Музее Победы

Антон Махов
Город
Совместная выставка живописи Гукасова и Лепса открылась в Музее Победы
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы открылась выставка петербургского художника Григория Гукасова «Мы от рода русского». Частью экспозиции является арт-проект «Голос. Пальцы», созданный Гукасовым в соавторстве с певцом и композитором Григорием Лепсом. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В главной части выставки представлено более 40 картин, которые повествуют об одиннадцати столетиях отечественной истории, пояснили в пресс-службе.

Полотна рассказывают о языческом прошлом Древней Руси и обретении православия, судьбе казачества и пугачевском восстании и победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Отмечают, что картины выставки отличаются монументальностью.

Также в экспозиции представлено незаконченное произведение из триптиха «Княгиня Ольга», которое Гукасов будет дописывать прямо во время работы выставки.

Проект Гукасова и Лепса «Голос. Пальцы» будет впервые представлен широкой публике. Давнее увлечение певца искусством стало известно после проекта «Голос».

Во время работы на проекте «Голос» Лепс часто брал бумагу и рисовал пальцы. Увидев эти зарисовки, Гукасов предложил перенести их на полотно.

Известно, что выставка будет работать до 25 августа.

Недавно в музее военной техники «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») начал работу новый цифровой квест для детей и взрослых.

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