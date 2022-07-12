Выставку «Путь льна и конопли: история и инновации» продлили в «Аптекарском огороде» до октября

Фото: Пресс-служба сада Аптекарский огород

Россия, Москва, проспект Мира, 26с1 Карта всех событий

Выставку «Путь льна и конопли: история и инновации» в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлили до октября 2022 года. Об этом во вторник, 12 июля, рассказали в пресс-службе сада.

— На выставке вы можете: потрогать руками ткани и материалы из льна и конопли, сфотографироваться с веревочным Хомохэмпионом и старинной прялкой, — сказано в сообщении.

Посетители выставки смогут запустить руки в конопляную костру, прочесть, как ухаживал Иван Грозный за Елизаветой Английской и как задабривали японцы русского цесаревича после попытки убийства.

Помимо этого на выставке можно будет увидеть образцы современного эколинолеума и живописных холстов. Сообщают, что гости смогут прикоснуться к конопляным и льно-конопляным веревкам и морским канатам.

Целью выставки, как говорится в сообщении пресс-службы, является знакомство общественности с полезными качествами конопли технических сортов и широким спектром продукции, которую делают из лубяных растений.

Отмечают, что на выставке действует тактильная зона площадью 80 квадратных метров. Здесь высеяно пять сортов льна.

В зоне луковичных растений и сирени гости познакомятся с мульчей из конопли. Далее идет экспозиция материалов с исторической и экологической информацией. Здесь можно прикоснуться к экомеху и увидеть образцы сырья и текстиля.

Многодетные семьи и дошкольники смогут посетить выставку бесплатно.

Одновременно в Музее Победы открылась выставка петербургского художника Григория Гукасова «Мы от рода русского».