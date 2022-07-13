Дом по программе реновации в районе Царицыно введут в 2023 году

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Каспийская улица, 28 Карта всех событий

На юге столицы введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 12 июля.

— Это будет двухсекционное здание переменной этажности с подземной одноуровневой автостоянкой под территорией внутреннего двора. Сейчас ведется разработка котлована, установка шпунтового ограждения, — рассказал он.

В новостройке расположится 97 квартир с остекленными балконами и лоджиями, из которых 51 однокомнатная, 24 двухкомнатные и 22 трехкомнатные. При этом в вестибюле оборудуют комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, а также зону почтовых ящиков.

Также специалисты благоустроят и озеленят территорию дома, а рядом построят детскую и спортивную площадки и место для отдыха, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дом по программе реновации возведут также и в столичном районе Капотня. Первый этаж нежилой части новостройки будет предусмотрен для сдачи в аренду, а в жилой части оборудуют входные группы с вестибюлями, комнаты консьержей и колясочные.